Hach, es gibt so Erlebnisse der anderen Art an den Tankstellen unserer Republik, die mich schlagartig auf den harten Boden der Realität zurückholen. „Günstig ging anders“, ermahne ich mich immer dann, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich denke, dass ich relativ günstig getankt habe. So wie Donnerstagmorgen, als ich nach dem Abwarten des ersten Tags der Spritpreis-Bremse an die Zapfsäule musste. 1,969 Euro habe ich für den Liter Super bezahlt. Vorige Woche musste ich noch knapp 2,20 Euro berappen. Okay, die staatliche Sprit-Subventionierung funktioniert wohl. Aber günstig? War es, als ich als Fahranfängerin in Köln vor mehr als 30 Jahren 70 Pfennig für den Liter Benzin gezahlt hab. Egal, bald ist Sommer – da ist eh Radfahren angesagt!

