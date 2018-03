Ökumenischer Taizé-Gottesdienst

Vorsfelde Die katholische Kirchengemeinde St. Michael feiert am Freitag, 9. März, von 18 Uhr an in St. Michael gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist einen Taizé-Gottesdienst. Im Anschluss sind alle eingeladen, bei Zitronentee und Honigkuchen noch etwas zu bleiben.