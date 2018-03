Verkehrsverein startet Planung für 875. Geburtstag von Vorsfelde

Auf „ein extrem arbeitsintensives Jahr 2017“ blickte der Vorstands-Sprecher vom Verkehrsverein Vorsfelde live, Thilo Kirsten, am Freitagabend in der Jahresversammlung zurück. 25 Teilnehmer kamen in das Schützenhaus, um Berichte entgegen zu nehmen und Vorstandswahlen vorzunehmen. Der alte...