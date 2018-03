Vorsfelde Bargeld in noch genau zu ermittelnder Höhe erbeuteten Unbekannte am Donnerstag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hanna-Höch-Ring in Vorsfelde. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei zwischen Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder