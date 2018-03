Osterfeuer lodert erneut am Kanal

Es ist wieder so weit: Der Ortsrat Vorsfelde lädt zusammen mit der Familie Stendel am Ostersamstag. 31. März, zum Osterfeuer auf dem Platz am Kanal hinter dem Drömlingstadion ein. Das Feuer ist eines der größten im Raum Wolfsburg. Es wird bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Zu der...