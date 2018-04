Zoff um Aufstockung des Heidgartens

Anstatt noch ein Stockwerk auf die Wohnanlage zu setzen, brauche man eine Befreiung vom Schimmel im und am Gebäude. Wenn die Erhöhung der Miete komme, müsse man sich fürs Rentenalter was anderes suchen. Zusätzliche Parkplätze und Zufahrten auf selbige würden die Lebensqualität der Menschen in den Erdgeschossen beeinträchtigen. Reichlich Gegenwind blies gestern Abend im Schützenhaus Stadt und Investor...