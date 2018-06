Wolfsburgs Größter mit Geschichte und Charme

1938, als die Stadt gegründet wurde, blickte der Ort Vorsfelde im Osten bereits auf eine 793 Jahre alte Geschichte zurück. In zwei Jahren, 2020, soll in der Eberstadt der 875. Geburtstag adäquat gefeiert werden.

Ganz schön unterschiedliche zeitliche Dimensionen, möchte man meinen. Ach wo, sagt man in Vorsfelde, und betont vor allem das gute Zusammenwachsen von Wolfsburgs größtem Ortsteil mit der noch jungen Stadt Wolfsburg. Günter Lach – der bis heute schon dienstälteste Ortsbürgermeister der Werderstadt – jedenfalls sieht ein für beide Seiten gewinnbringendes Miteinander. „Oh ja, wir sind mit derzeit 12 780 Einwohnern immer noch der größte Ortsteil Wolfsburgs. Und nicht zuletzt hat ein Vorsfelder über zehn Jahre lang den Oberbürgermeister der VW-Stadt gestellt“, erklärt Lach mit breiter Brust, nicht ohne hinzuzufügen, dass es immer um den Blick aufs große Ganze gehe. „Wenn ich an den Ratsherren Udo-Willi Kögler denke, der ja für die SPD im Rat der Stadt saß oder an den Bauunternehmer Norbert Klapproth, der als Christdemokrat im Stadtrat vertreten war, kann man doch rückblickend sagen, dass fraktions- und ortsübergreifend immer fürs Wohl der Stadt gearbeitet wurde.“

Eine ganze Dekade lang war zudem Rolf Nolting, Christdemokrat und Architekt aus Vorsfelde, Wolfsburgs Oberbürgermeister – von 1976 bis 1986. Ortsbürgermeister Günter Lach, CDU, der gleichsam heute im Rat der Stadt sitzt, lässt dabei nicht unerwähnt, dass sich die Eberstädter mit der Eingemeindung 1972 schwer taten. „Da muss man offen drüber reden. Zuvor war es ja aus Vorsfelder Sicht eher um eine Werder-Gemeinschaft gegangen.“ (Über die Eingemeindung wird in dieser Beilage ausführlich berichtet). Schnell sei dann aber mit der Eingemeindung Frieden geschlossen worden, man fühlte sich wohl und Wolfsburg zugetan.

Lach, der das Amt des Ortsbürgermeisters 2001 übernommen hat, erinnert sich da auch noch gern an den 50. Stadtgeburtstag. „Die Vorsfelder waren mit dem längsten Zug im offiziellen Festumzug vertreten“, blickt er freudig zurück.

Eine Einrichtung, die in der Werderstadt auf beachtliche Tradition zurückblicken kann, ist der MTV Vorsfelde. Der 1862 gegründete Sportverein hat es geschafft, seit einigen Jahren der Verein mit den meisten Mitgliedern in der Sportstadt Wolfsburg zu sein. VfL, TV Jahn oder VfB Fallersleben ließ er hinter sich. Breit sind die Sparten vom Fußball bis zur Leichtathletik aufgestellt. Seit 2017 zählt der Verein zudem eine waschechte Weltmeisterin in seinen Reihen: Judo-Star Giovanna Scoccimarro, die nach der Europameisterschaft vergangenes Jahr auch den Titel der Junioren holte.

Gleichsam tolle sportliche Arbeit, nicht zuletzt im Nachwuchsbereich, leistet der große Fußballverein Vorsfeldes. Der SSV spielt in hohen regionalen Klassen und setzt einen starken Schwerpunkt bei den künftigen Stars. Das Fußballcamp vonn Real Madrid mit seiner Fußballschule ist regelmäßig in der Eberstadt zu Gast. Zudem gelang den Vorsfeldern in den zurückliegenden Jahren ein besonderer Coup: Der SSV bewarb sich erfolgreich beim DFB und der Weltmeistertruck nebst Pokal machte Station im SSV-Stadion.

Mit Stolz blicken die Vorsfelder zudem auf zwei weitere regelmäßige Events: Ende der 60er-Jahre, als der Ort noch selbstständig war, ergriffen engagierte Geschäftsleute um den Kaufmann Kalli Hohls die Initiative und legten die erste Drömling-Messe auf.

Gemeinsam mit Mitstreiter Alfred Ristau plante Hohls eine große Veranstaltung, bei der alle Kaufleute und Dienstleister ihre Produkte und Leistungen adäquat vorstellen konnten. Die Messe findet bis heute alle zwei Jahre statt und wird immer noch durch die Arbeit von Ehrenamtlichen ermöglicht und auf die Beine gestellt. In Zeiten zunehmenden Online-Handels wollen die Händler vor Ort starke Präsenz zeigen und das Gespräch mit den Kunden suchen. Was nicht bedeute, dies unterstreichen die heutigen Macher der Messe gleichfalls, dass man mit dem eigenen Geschäft nicht auch im Internet präsent sei. Nichts gehe allerdings über die persönliche Kommunikation und das Miteinander vor Ort, so das Credo der Messe, bei der mittlerweile auch zahlreiche Institutionen und Vereine mitmachen.

Kultcharakter hat inzwischen das Eberfest. Niemand braucht es im Kalender einzutragen, denn jeder im Umkreis – aus der ganzen Region kommen Partygänger nach Vorsfelde – weiß, dass die große Sause im Herzen Vorsfeldes jedes Jahr am letzten Samstag der Werksferien steigt. Livebands und Stimmung sind dann rund um Ütschenpaul und Eber angesagt. Auch ein Programm für Kinder und Senioren fehlt nicht.

Wer es ruhiger mag, geht in den Allerpark, der seit den 70er Jahren mit seinem See und reichlich Natur herum lockt. Ein Teil des Areals ist Vorsfelde zugeschlagen, die anderen liegen auf Reislinger und auf städtischem Gebiet.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde zudem ein starkes Augenmerk auf den Erhalt und die Entwicklung des riesigen Naturareals im Osten Vorsfeldes gelegt: Der Drömling, der sich von dort aus weit nach Sachsen-Anhalt erstreckt. Das ehemalige Sumpfgebiet wurde im 18. Jahrhundert von einer Natur- in eine Kulturlandschaft umgewandelt. Heute ist die Niederung mit dem Mittellandkanal und der Aller Rückzugsgebiet für seltene oder vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

Mit Blick auf den Weiterbau der B 188 als Ortsumgehung, den sich viele Vorsfelder herbeisehnen, ist der Drömling-Erhalt ein heiß umkämpftes Thema. Bei der sogenannten Steekgraben-Lösung wäre ein Teil des Drömlings vom Bauvorhaben betroffen.