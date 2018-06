53 Auszubildende im Gastgewerbe werden freigesprochen

Gut besucht war am Montag der große Saal des Schützenhauses an der Meinstraße, als die Freisprechungsfeier nach den Abschlussprüfungen im Gastgewerbe in Vorsfelde stattfand. Rainer Koppe (IHK Lüneburg-Wolfsburg) verriet, dass 64 Teilnehmer vor drei Jahren die Ausbildung begonnen hatten, und dass...