Wasserrohrbruch: Straßensperrung in Vorsfelde

Vorsfelde In Vorsfelde musste die Straße Obere Tor in Höhe Hausnummer 2 aufgrund einer Notmaßnahme (Wasserrohrbruch) halbseitig gesperrt werden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Ein Einfahren aus der Langen Straße ist nicht mehr möglich. Die Beschilderung leitet die Verkehrsteilnehmer wieder in...