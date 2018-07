„Ulla-Gold“ kennt sich in Vorsfelde bestens aus

Ursula Schulze erblickte am 8. Juli 1923 im Haus Lange Straße 12 das Licht der Welt, am morgigen Sonntag nun wird sie ihren 95. Geburtstag feiern. Die noch äußerst fitte Seniorin, die alten Vorsfeldern unter dem Namen „Ulla-Gold“ bekannt ist, kennt sich in der Eberstadt bestens aus. ...