Haltestelle „Obere Tor“ in Vorsfelde: Wartehäuschen geplant

Gute Nachrichten gibt es für die Vorsfelder von der Stadtverwaltung: Für die Bushaltestelle in der Amtsstraße „Obere Tor“ wird es nun doch noch ein Buswartehäuschen geben. In der Ortsratssitzung im September hatte die CDU-Fraktion noch einmal den Wunsch bekräftigt, ein Buswartehäuschen an jener...