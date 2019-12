600 Besucher hören in Vorsfelde rockige und besinnliche Lieder

Wie immer, wenn die Fachschaft Musik des Phoenix- Gymnasiums zum Weihnachtskonzert in die große Aula des Schulzentrums im Eichholz einlädt, so gab es auch am Dienstagabend wieder ein volles Haus. Und weil die Türen der Aula nach hinten geöffnet waren, erfreuten sich mehr als 600 kleine und große...