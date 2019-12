Pretty in Pink verbreiten in Vorsfelde „pretty good“ Laune

Wirt Kosta von der Kupferkanne in Vorsfelde zapfte im Akkord Bier. So schnell, wie sich die Gläser an diesem Donnerstagabend, dem zweiten Weihnachtsabend, leerten, kam er kaum hinterher. Sein Haus war voll, und zwar richtig. Der Grund: „Pretty in Pink“ pflegte eine Tradition. Seit Jahren spielen...