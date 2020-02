Sieben neue aktive Mitglieder in der Feuerwehr Barnstorf

Es geht aufwärts bei den Brandschützern am Alten Bierweg: Ortsbrandmeister Christian Maseberg sieht die Freiwillige Feuerwehr mit 28 Aktiven, acht Mitgliedern in der Altersabteilung, sieben in der Jugendfeuerwehr und neun in der Kinderfeuerwehr gut aufgestellt. Was bei der Jahreshauptversammlung am...