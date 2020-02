In Vorsfelde heißt es: Großer Spaß für kleine Narren

Kleine ganz groß: Ob Piraten, Prinzessinnen oder Pippi Langstrümpfe. So manchem Mini-Narren stand am Samstag beim Kinderfasching des MTV Vorsfelde in der Aula des Schulzentrums Eichholz der Sinn nach feiern. Es war laut und lustig. Es war bunt und vor allem sehr spaßig. Und es war voll – sowohl in...