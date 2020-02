Fünf neue Wagen für Wolfsburgs Wehren

Die Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsburg sowie deren Stellvertreter trafen sich am Sonntag zur Dienstversammlung in Warmenau. Einer war neu in der Runde. Dezernent Andreas Bauer, jüngst zum Stadtrat ernannt. Bauer betonte, dass er sich sehr auf die künftige Kooperation freue. Die...