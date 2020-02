33 Reitfreunde gründeten vor 99 Jahren in Vorsfelde Verein

Am 17. Juli 2021 ist es so weit: Dann wird der Reit- und Fahrverein Vorsfelde (RFV )100 Jahre alt und will seinen runden Geburtstag entsprechend feiern. „Angedacht ist, unser Jubiläum im Rahmen des Sommerturniers rund um den Gründungstag zu feiern“, sagt Vorsitzender Udo Griesemann. Dann soll auch...