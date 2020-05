Wolfsburger Musikvideo thematisiert die Corona-Zeit

„Es ist gerade für alle nicht einfach, und trotzdem sind wir uns sehr nah“, hallt es aus einem der Räume des Gemeindezentrums Wendschott. Bunt gekleidete Erzieherinnen der Vorsfelder St.-Petrus-Kita sitzen an Instrumenten. Trommeln, spielen Gitarre – und singen nach der Melodie von „My Bonnie is over the ocean“.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Es sind die ersten Proben für ein Musikvideo, das am Donnerstag aufgenommen wurde und im Zuge eines Kinderkunstprojektes veröffentlicht werden soll. „Die fertigen Aufzeichnungen mit der Band werden wir im Anschluss an die Eltern unserer Einrichtung senden“, berichtet Detlef Heubach, Leiter der Vorsfelder Kita.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Aufgabe für die Kinder: Auch sie sollen den Text singen, in dem es um diese besondere Zeit und den Regenbogen geht. Heubach hofft auf eine positive Resonanz und ist optimistisch: „Rund 70 Prozent der Kinder haben sich an der Malaktion beteiligt und uns ein Bild gebracht“, erklärt Heubach, der das Kunstprojekt vor Ostern mit seinem Team startete und den Kindern Papprollen mit Bastelmaterial schickte. All die gesammelten Materialien möchte die Kita in einer Ausstellung in der St.-Petrus-Kirche präsentieren. Geplant ist eine zweiwöchige Schau, die am Freitag vor Pfingsten starten soll. „Die Kirche ist dann eine offenes Atelier“, erklärt der Pädagoge. Skulpturen sollen dann ebenso zu sehen sein wie die Bilder, das Video oder die Fürbitten, die die Kinder schreiben sollten. Nach vielen Rücksendungen ist schon eine Tendenz zu erkennen: Viele Mädchen und Jungen vermissen ihre Großeltern und wünschen sich, diese bald wieder in den Arm nehmen zu können.

Für das Projekt holte sich Heubach Hilfe der Medienproduzentin Sarina Flachsmeier. „Eine hautnahe Pädagogik ist leider aktuell nicht möglich. Deswegen setzen wir verstärkt auf digitalisierte Pädagogik“, begründet der Vorsfelder. Flachsmeier wird unter anderem das Musikvideo schneiden. „Es ist wie bei einem Spielfilm. Wir drehen den ganzen Tag für zwei bis drei Minuten“, wirft die Medienproduzentin während der Proben ein. Die verschiedenen Tempi und die unterschiedliche Lautstärke der Kinder in Einklang mit den Aufnahmen der Band zu bringen, sei schon auch eine Herausforderung.

Am Rande der Musikproben brachte Gunda Horsmans, Geschäftsführerin von GH Immobilien, der Kita 300 Alltagsmasken. „Die können wir natürlich zurzeit sehr gut gebrauchen“, freute sich Heubach über die Spende.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick