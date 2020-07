Polizei erwischt in Vorsfelde zwei betrunkene Autofahrer

Einen Audi-A4-Fahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet, meldete am Freitagabend gegen 19.40 Uhr ein Autofahrer der Polizei. Der Zeuge war selbst auf der B 244 von Groß Twülpstedt in Richtung Velpke unterwegs. Die Polizei hielt die Verbindung zu dem Zeugen und konnte den Audi in der Bromer Straße in Vorsfelde stoppen.

Die Polizei beschlagnahmt den Führerschein des 56-jährigen Gifhorners

Am Steuer saß ein 56-jähriger Gifhorner. Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei

1,89 Promille. Dem 56-Jährigen wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Die Zeugin merkt sich das Kennzeichen – die Polizei trifft den Autofahrer zu Hause an

Ein zweiter Fall ereignete sich am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Straße Zum Osterfeuer in Vorsfelde. Hier teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ein Autofahrer mit seinem VW Golf vom Hof eines Geschäfts in Richtung Meinstraße gefahren sei. Dabei habe er deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft gehabt. Da die Zeugin den Beamten das Kennzeichen mitteilte, konnten die Polizisten den 26-jährigen Wolfsburger wenig später zu Hause antreffen.

Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis

Ein Atemalkoholtest ergab 2,85 Promille. Außerdem besaß der 26-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Dem Fahrer wurden im Klinikum zwei Blutproben entnommen. Ihn erwartet nun neben dem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch noch ein Verfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

red