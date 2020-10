Mehr als 1200 gebrauchte Brillen hat der Landfrauenverein Vorsfelde und Umgebung am Samstag an Johannes Klein aus Koblenz von der Institution "Brillen weltweit" übergeben. Dabei waren (von links) Christel Hertel, Renate Dehning, Elke Kaltschmidt und Sigrid Weinkauf.

Das fleißige Sammeln von gebrauchten Brillen hat sich gelohnt. Der Landfrauenverein Vorsfelde und Umgebung übergab am Samstag mehr als 1200 Stück an Johannes Klein vor dem Klingemannhaus in der Eberstadt. Klein war aus Koblenz mit einem Volkswagen-Bus angereist und gehört zur Institution „Brillen weltweit“.

Annemarie Neblung vom einstigen Führungs-Duo der Vorsfelder Landfrauen war es, die sich für dieses soziale Projekt einsetzte und sie an Christel Hertel weiter gab. Hertel: „Wir sammeln seit November 2019. Aber wegen Corona konnten die Brillen nicht weitergegeben werden, hat sich die Übergabe verzögert. Sieben Kartons haben wir mit den Brillen bestückt.“ Und weil die Kartons so schwer waren, habe ihr Mann Thomas beim Schleppen mit geholfen. Hertel berichtete noch voller Freude vor dem Haus der Vereine: „Jetzt eben lagen noch einmal etwa 40 gebrauchte Brillen zusätzlich auf den Kartons.“ Aber erleichtert sei sie, dass nun endlich die Brillen übergeben werden konnten. „Was lange währt, wird gut“, sagte das Vorstandsmitglied lachend. Und weil dieses Projekt ja nicht alltäglich ist, waren außer Christel Hertel bei der Übergabe die Vorsitzende Sigrid Weinkauf und die Vorstandsmitglieder Elke Kleinschmidt und Renate Dehning mit dabei. Die Vorsitzende kommentierte: „Das war eine super Sache, weil wir damit nicht nur bedürftigen Menschen helfen, sondern auch sozial schwachen eine Eingliederungsmöglichkeit in Arbeitsprozesse geben.“ Johannes Klein war aus Koblenz angereist. Er arbeitet ehrenamtlich in Kooperation mit dem Jobcenter der Stadt und der Firma Best gGmbH Koblenz zusammen. 30 Langzeit-Arbeitslose bereiten dort gebrauchte Brillen auf, vermessen Gläser, katalogisieren und verpacken die Brillen für den Versand. Das Deutsche Katholische Blindenwerk versendet die Brillen an Augenmedizinische Zentren in 27 Länder der Welt.