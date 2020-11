MTV Vorsfelde bietet „Sports to go“

Trotz Niedergeschlagenheit, Traurigkeit und zudem Wut - die Vereine kämpfen auch im zweiten Lockdown um jedes Mitglied. Der MTV holte Zoom-Training und Youtube-Technik fürs Training daheim wieder hervor, und ersann ebenfalls eine originelle Idee. Trainerin Daniela Kluge ruft gemeinsam mit Übungsleiterkollegin Sabine Sluga das Geräte-Ausleihen ins Leben. „Jumping, Spinning, Langhantel, Kettlebell, Bosu und Kurzhantel, das wollen wir unseren Mitgliedern daheim ermöglichen. Wir stellen darüber hinaus Videos ein, so dass zuhause eine komplette Übungsstunde stattfinden kann.“

Spinning auf der Terrasse wäre ja ein Hit

Und so funktioniert das Ganze: Fitness-Mitglieder schreiben eine E-Mail an info@mtv-vorsfelde.de. Darin steht, welches Gerät man ausleihen möchte. Der Verein hat eine schriftliche Vereinbarung aufgesetzt, die unterschrieben werden muss. Ansprechpartnerin ist Daniela Kluge.

Und jetzt überlegen: Was kann ich in meinem Haus, in meiner Wohnung umsetzen? Spinning auf der Terrasse wäre ja ein Hit. Oder Langhantel und Step-Training im Keller bei offenem Fenster. Bosu und Kurzhantel sind auch in kleinerer Wohnung im Mehrfamilienhaus gut zu machen. Und wenn dann noch die Lieblingstrainerin vom Bildschirm her die Anweisungen gibt, steht dem improvisierten Spaß nichts mehr im Wege. Na klar, zusammen mit den anderen in der Halle es was ganz anderes, aber irgendwie muss man ja auch die Zeit des zweiten Lockdowns gut bewältigen.

Vier Wochen ohne ihren Sport im Verein liegen nun vor Fitness-Sportlern

Fit und immun bleiben ist die Aufgabe und was eignet sich besser als Bewegung und Sport? Umso größer ist die Wut in den Vereinen und Fitnessstudios, dass sie erneut in den Shutdown gezwungen werden. Nirgendwo sei eine Fitnesseinrichtung, ein gesundheitssporttreibender Verein zum Pandemie-Treiber geworden, so die Kritik landauf, landab. Dennoch: Vier Wochen ohne ihren Sport im Verein liegen nun vor mehreren Tausend Fitness-Sportlern in der ganzen Stadt. Die Vereine kämpfen um jeden einzelnen von ihnen. So wie der MTV jetzt mit seiner neuen Idee...

