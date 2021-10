Unfallflucht in Wolfsburg

Unfallflucht in Wolfsburg Motorradfahrer wird bei Unfall in Vorsfelde leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch um 8.36 Uhr auf der Meinstraße in Vorsfelde ereignet. Dabei wurde ein 71-jähriger Leichtkraftfahrer leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der 71-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad auf der Meinstraße in Richtung Schützenplatz unterwegs.

Der 71-Jährige verletzt sich leicht und wird mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren

Plötzlich bog ein hellblaues Auto aus dem Holzweg nach links auf die Meinstraße ab und nahm dem Rentner die Vorfahrt. Dieser versuchte auszuweichen, wobei ihm sein Fahrzeug wegrutschte und er stürzte. Der 71-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Rentner zu kümmern. An dem Zweirad entstand nach Angaben der Polizei leichter Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem PKW und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vorsfelde unter (05363) 809700 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de