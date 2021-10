BMW-Fahrer in Vorsfelde mit 2,43 Promille erwischt

Ein BMW-Fahrer gab am Montagnachmittag an, letztmalig am Sonntag „einige Bierchen“ getrunken zu haben, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt. Doch ein Alkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,43 Promille. Erwischt wurde der 53-Jährige, weil ein Zeuge gut reagierte.

Ihm war der BMW-Fahrer aufgefallen, als dieser in Schlangenlinien auf der Oebisfelder Straße in Richtung Westumgehung Vorsfelde vor ihm fuhr. Der Zeuge sprach den Fahrer an einer Ampel an, doch dieser erklärte, keinen Alkohol getrunken zu haben, und fuhr weiter. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei, da er den Eindruck hatte, dass der Fahrer dennoch betrunken war.

In Höhe eines Einkaufsmarktes in der Straße Obere Tor konnte der 53-Jährige von den Beamten angehalten werden. Auch hier gab der Mann trotz erheblichen Atemalkohols an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,43 Promille. Der BMW-Fahrer zeigte sich erstaunt und sagte, tags zuvor nur einige Bierchen getrunken zu haben.

Durch das umsichtige Verhalten des Zeugen ist Schlimmeres verhindert worden. „Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Wirkung des Alkohols auf die eigene Fahr- und Reaktionsweise“, erklärt die Polizei. Sie rät dringend dazu, nach dem Trinken von Alkohol das Auto stehen zu lassen.

red

