Chef der IG Metall ist enttäuscht über geringe Wahlbeteiligung

Im Bereich der IG-Metall-Geschäftsstelle Wolfsburg sind von März bis Mai in über 50 Betrieben die Beschäftigten zu der Wahl von Betriebsräten aufgerufen. Am Donnerstag feierten Gewerkschafter die erfolgreich durchgeführten Wahlen in mehr als 20 Betrieben, darunter die Wolfsburg AG, Autostadt,...