Braucht VW bald wieder neue Leiharbeiter?

Volkswagen hat ein Leiharbeiter-Problem. Aber es gestaltet sich von Werk zu Werk ganz unterschiedlich. Während in der hessischen Fabrik in Baunatal angeblich zu viele Zeitarbeitnehmer an Bord sind, fehlen sie offenbar derzeit im Wolfsburger Stammwerk, wo die Golf-8-Anlaufkurve sukzessive steigt....