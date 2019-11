Berliner Paar wird Rekordhalter der Wolfsburger Autostadt

Am Montag feierte die Autostadt in Wolfsburg die dreimillionste Fahrzeugauslieferung. Aus Berlin waren Ilona und Olaf Peitz angereist, um ihren neuen Volkswagen T-Cross in der Farbe Reef Blue Metallic in Empfang zu nehmen. Dass sie mit ihrer Abholung gleich eine historische Marke setzen würden,...