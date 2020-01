China-Seuche: VW gibt Mitarbeitern Tipps

Gesundheitsbeamte in Chemikalienschutzanzügen kontrollieren am Flughafen Peking die Körpertemperatur von Passagieren, die aus der Stadt Wuhan angereist sind. Der neuen Lungenkrankheit in China sind drei weitere Menschen zum Opfer gefallen. Insgesamt sind demnach nun neun Todesfälle nachgewiesen worden.