Der neue Caddy – Weltpremiere im Februar

Hannover. Der Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge in seiner fünften Generation wird ein völlig neues Auto.

Die neue Generation wird ganz anders und erfüllt trotzdem alle bekannten Ansprüche: Der Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge in seiner fünften Generation wird ein völlig neues Auto, heißt es in einer Mitteilung von Volkswagen.

Keine Schraube sei unangetastet geblieben. Dennoch werde der neue Caddy wieder das maßgebliche Fahrzeug im A-Segment der kommerziellen Stadtlieferwagen und der privat genutzten Familien-Vans. Denn er erfülle als Raumwunder mit zwei Radständen weiterhin alle traditionellen Wünsche nach weitreichenden Transportmöglichkeiten und hohen Freiheitsgraden im Alltag des Handwerkers, Dienstleisters oder der Familie.

Die Studien des neuen Caddy werden konkreter. Der Entwurf zeigt konkret: Die Dachlinie fällt leicht nach hinten ab, der kurze Radstand wird länger, die Räder auf Wunsch größer.

Auch die LED-Lichtgrafik werde sehr innovativ: Die Frontleuchten schreiben den Grill optisch fort und leiten direkt in die sportlich-eleganten Karosserie-Seitenlinien weiter.

Die Studie des neuen Caddy deute zudem die stärker vertikal angeordneten, schlanken Leuchten am Heck bereits klar an. Alles anders, aber mit weiterhin hohem Ladevolumen und großer Variabilität. Was den Caddy schon immer für seine Kunden attraktiv gemacht habe, bleibe bestehen.

Ein Beispiel für mehr Sportlichkeit im Segment werde auch bei der PKW-Variante deutlich: Das Fahrzeug stehe als kurzer Radstand nicht nur optisch souveräner da, es sei tatsächlich breiter und länger. Nicht nur Sportler und freizeitaktive Kunden würden so den neuen Caddy als eine interessante, praktische Alternative in Betracht ziehen.

Ein Hingucker sei auch das riesige Panorama-Glasdach, das größte im Segment. Der neue Caddy zeige sein sportlich schlankes Design – ein souveräner Auftritt aus einem Guss.

Zugleich würden mehr Fahrerassistenzsysteme als jemals zuvor in die Klasse der Stadtlieferwagen und Familien-Vans Einzug halten, heißt es in der Mitteilung von Volkswagen. red