In Wolfsburg gibt es einen Besuch von Joachim Löw zu gewinnen

Einmal Fußball-Bundestrainer Joachim Löw beim Training der eigenen Mannschaft begrüßen? Dieser Traum geht in diesem Jahr für ein Amateurteam in Deutschland in Erfüllung. Möglich macht es die Aktion „Volkswagen Vereinsprämie“, wie das Volkswagen Fußball- Center mitteilt.

Zum Start in das EM-Jahr 2020 hat Volkswagen eine besondere Aktion für alle Amateurvereine in Deutschland ins Leben gerufen: die „Volkswagen Vereinsprämie“. Fußballklubs erhalten 300 Euro, wenn eines ihrer Vereinsmitglieder – oder Verwandte ersten Grades – einen Neu- oder Jahreswagen von Volkswagen erwirbt. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Fahrzeug gekauft, geleast oder finanziert wird. Der Kunde muss seinem Händler lediglich einen Nachweis seiner Vereinsmitgliedschaft oder etwa der seines Kindes vorlegen – dann zahlt dieser die Prämie in Höhe von 300 Euro an den entsprechenden Verein. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni.

„Mit der Volkswagen Vereinsprämie wollen wir die Klubs an der Fußball-Basis unterstützen“, betont Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Volkswagen Deutschland. „Viele Klubs im Amateurbereich sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Da fehlt es zuweilen sogar am Geld, um Hütchen für das Training oder neue Trikots für die Jugendmannschaft anzuschaffen. Unsere Vereinsprämie kommt da also ganz gelegen.“

Und damit nicht genug: Unter allen Volkswagen-Kunden, die sich bis zum 30. Juni dieses Jahres die 300-Euro-Prämie für ihren Verein sichern, wird ein Trainingsbesuch von Bundestrainer Joachim Löw verlost. „Das wird für die Gewinner sicherlich ein einmaliges Erlebnis. Es können nicht viele Amateurfußballer von sich behaupten, mal vom Bundestrainer Tipps und Tricks bekommen zu haben“, sagt Santel.

Als offizieller Mobilitätspartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich Volkswagen zum Ziel gesetzt, den Fußball in seiner gesamten Breite zu fördern. „Unser Motto lautet: ‚Fußball, das sind wir alle.‘ Das heißt für uns, dass wir nicht nur die Nationalmannschaften des DFB unterstützen, sondern auch den Amateurfußball“, sagt Santel.

Die nun gestartete „Volkswagen Vereinsprämie“ ist dabei nur einer von vielen Bausteinen. So wurden bereits im vergangenen Jahr im Zuge einer großen Trikotaktion mehr als 5000 Amateurteams mit neuer Spielkleidung ausgerüstet. red