VW-Tochter Sitech startet die Produktion am 27. April

Die Sitech-Sitztechnik GmbH plant die Anlaufphase der Fertigung an ihren deutschen Standorten in Wolfsburg und Emden für Montag, 27. April. Zum Schutz der Mitarbeiter haben Hygiene und Gesundheitsschutz oberste Priorität. Aktuell werden das Werksgelände und die Fabrik von einem speziellen Team vorbereitet. Die Gebäude, besonders die Pausen- und Teamräume sowie Toiletten wurden während der Abwesenheit der Belegschaft großflächig professionell desinfiziert. Die Arbeitsplätze wurden entsprechend der Vorgaben des Robert-Koch-Instituts geprüft, bewertet und mit Schildern versehen. In allen Bereichen stehen Schilder mit Hinweisen auf die neuen Verhaltensregeln. Mitarbeiter in ausgewiesenen Bereichen erhalten einen Mund-Nasenschutz.

Betriebsratschef Wissam Harb betonte: „Wir erleben aktuell eine absolut neue und ungewöhnliche Situation. Mit den rund 100 Maßnahmen zum Gesundheitschutz im Konzern gelten wir bei vielen in der Automobilindustrie als Vorbild und darauf sind wir stolz. Damit zeigen wir, dass die Gesundheit unserer Mitarbeiter an oberster Stelle steht. Die Zusammenarbeit wird sicher anders verlaufen und dabei mehr Geduld und Kommunikation als üblich von allen Beteiligten erfordern. Ich erwarte hier von den Führungskräften eine erhöhte Bereitschaft, die Sorgen und Fragen aus der Belegschaft zu klären.“

Stefanie Wangemann, Geschäftsführerin für Personal, IT und Organisation sagte: „Aktuell planen wir den Anlauf in der nächsten Woche. Das fängt an bei Schulungen für die Meister und geht über bauliche Maßnahmen bis hin zu einem Willkommens-Brief für jeden Mitarbeiter: Mit dem Schreiben informieren wir die Belegschaft über die neue Situation am Arbeitsplatz. Denn wir haben in den vergangenen Tagen, in enger Abstimmung mit den Fertigungsbereichen, Gesamtbetriebsrat, Gesundheitsschutz und Werkschutz, sehr viel Neues geschaffen.“ Im Brief an die Mitarbeiter werden zwölf Verhaltensregeln für mehr Hygiene und Gesundheitsschutz vorgestellt. Zusätzlich ist die Verteilung von 2.000 Informationsbroschüren an alle Rückkehrer aus Kurzarbeit und home office geplant.