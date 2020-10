VW-Vorstand mahnt Coronadisziplin an

Ein Gespenst geht um bei Volkswagen: Angesichts steigender Covid-19-Infektionszahlen, der beginnenden Grippesaison und den bevorstehenden Herbstferien wächst die Sorge, dass es zu einem zweiten Lockdown kommen könnte. Zwar fühlt sich das Unternehmen durch die diversen Schutzmaßnahmen relativ gut vorbereitet. Die Infektionsfälle im Emder Werk, in deren Folge über 80 Mitarbeiter/innen in Quarantäne geschickt werden mussten, hat Personalvorstand Gunnar Kilian bewogen, auf LinkedIn einen eindringlichen Appell an die Belegschaften zu richten.

