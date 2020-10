VW-Chef Diess als Ober-Influencer in Hochform

Es hatte ein bisschen was von Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess hat seit Beginn der Sommerferien eine Grand Tour durch die Mobilitätswelten des Konzerns unternommen und die Öffentlichkeit via LinkedIn daran teilhaben lassen. Ob im VW-Elektroauto ID.3, auf dem E-Bike von Lamborghini, dem futuristischen E-Surfbrett eines Audi-Ingenieurs, gemeinsam im Flugzeughangar mit Elon Musk oder zuletzt auf einem E-Scooter von Seat – der sportliche Manager hat zweifellos auf sympathische Art und Weise Werbung für das neue Volkswagen betrieben.

Die Grenzen der Selbstdarstellung ausgelotet

Inzwischen geht es in den Botschaften des Chefs wieder etwas nüchterner und bisweilen nahezu staatsmännisch zu. Die Grenzen der Selbstdarstellung im Sinne des Unternehmens wurden von Herbert Diess aber zweifellos neu ausgelotet. Mögen TV-Eintagsfliegen, Schauspieler und Online-Berühmtheiten als Markenbotschafter auch dank Volkswagen ein nettes Zubrot verdienen – der Ober-Influencer ist und bleibt der Boss selbst. Als Diess sich beispielsweise öffentlichkeitswirksam einen Cupra Formentor als Dienstwagen zulegte, war ihm Aufmerksamkeit gewiss. Klar, selbst- und unternehmenskritische Töne sind von Diess nicht unbedingt zu erwarten. Doch das gilt ja für den gesamten Bereich des Marketings und der Werbung. Es gelingt Diess aber, den Kosmos des Weltkonzerns auf eine lockere Art zu präsentieren. Das ist in Zeiten des weltweiten Netzes Gold wert.

Im Einsatz für Seats und die neue Marke Cupra

Besonders angetan hatte es ihm zuletzt die spanische Tochter Seat mit ihrem neuen Chef Wayne Griffith. Schon unter dessen Vorgänger Luca de Meo war dem einstigen Sanierungsfall ein tolles Comeback gelungen. Mit der neuen Marke Cupra exerzieren die Spanier gerade vor, wie man den Imagewandel für neue Zielgruppen mittels spannender Modelle und Projekte praktiziert. Diess war mittendrin statt nur dabei, in dem er zunächst den Cupra Formentor als „Batmobil“ populär verkaufte und sich auf einem E-Scooter von Seat ins Großstadtgetümmel von Barcelona stürzte. Die Aktion Anfang Oktober war nun aber die zunächst die letzte populäre Aktion des Spitzenmanagers.

Auf Augenhöhe mit den Industriebossen der Welt

Seit geraumer Zeit sind die Themen wieder relevanter, dafür aber auch dröger. Ob EU-Klimaschutzpolitik, Investitionen in China, das Dauerthema Transformation, Förderprogramme oder Software und Autonomes Fahren – der Konstrukteur des runderneuerten Volkswagen-Konzerns treibt sein Projekt überall auf der Welt voran. Dabei ist Diess auf Augenhöhe mit den Industriegewaltigen dieser Welt. Beispielsweise zuletzt mit Satya Nadella, dem Vorstandsvorsitzenden von Microsoft. Der sagte, Managerkunst und Führungsqualität bestehe darin, in einer widersprüchlichen und unsicheren Situation für Klarheit zu sorgen. Top-Manager müssten herausfinden, wie sie ungezwungen den Erfolg herbeiführen könnten. Das wird der Herrscher über das riesige und bisweilen behäbige Wolfsburger Auto-Imperium gern gehört haben. Schließlich muss gerade Diess, der so gerne aufs Tempo drückt, auf viele Interessengruppen Rücksicht nehmen. Aber zumindest auf seinem LinkedIn-Account ist er frei und kann sagen, was er denkt. Diess in Reinkultur gibt es nur in den sozialen Netzwerken.