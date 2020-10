Grippeimpfung: VW gibt täglich bis zu 600 Dosen ab

Seit Monaten leben und arbeiten die Volkswagen-Belegschaften nun unter den sehr speziellen Bedingungen der Coronapandemie. Die einschneidendste Erfahrung war sicherlich die mehrwöchige Arbeitsruhe im Frühjahr und die anschließende Inkraftsetzung des 100-Punkte-Plans zur Eindämmung der Infektion bei gleichzeitiger Produktion im industriellen Maßstab. In dieser so genannten Phase 3 befindet sich der Autobauer weiterhin. Die finale Phase wäre der Normalbetrieb, der aber voraussetzt, dass das Virus besiegt wäre – wahrscheinlich also erst mit der Verfügbarkeit eines Impfstoffes. Dennoch kann Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian ein vorsichtig-optimistisches Zwischenfazit ziehen: „Wir haben in unseren Werken zwar Fälle. Aber die Zahlen sind niedrig. Unser Konzept hat sich bewährt. Schutzmasken werden beispielsweise inzwischen wie selbstverständlich getragen“, betont der Manager.

Der Vorrat an Impfdosen ist hoch Nun aber enden die Herbstferien – und das mitten in einer Phase, in der die Zahl der Coronainfizierten bundesweit stark nach oben geht. Ein zusätzlicher Risikofaktor ist die Grippesaison. Aktuell wirbt das Unternehmen deshalb bei seinen Beschäftigten für eine freiwillige Grippeschutzimpfung, die das Unternehmen bezahlt. Sie findet jedes Jahr statt, ist aber in Coronazeiten noch wichtiger, da die langfristigen gesundheitlichen Folgen einer Doppelerkrankung weitgehend unbekannt sind. Volkswagen hat bereits vor 3 Monaten 3500 Impfdosen geordert. Die sind jetzt verbraucht, weshalb nachbestellt wurde. Die Nachfrage ist hoch: 600 Impfdosen werden derzeit täglich ausgegeben. „In diesem Jahr ist es besonders wichtig“ Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian wendet sich diesbezüglich an die Belegschaften: „Die Grippeschutzimpfung ist gerade in diesem Jahr besonders wichtig. Wir wünschen uns, dass sie nochmals deutlich mehr nachgefragt werden. Im Bedarfsfall können wir weitere Impfdosen nachordern.“ Die Infektionsketten müssen durchbrochen werden Der Personalvorstand lobt im Gesamtzusammenhang der Coronapandemie das Konzept des Volkswagen-Gesundheitswesens und die sehr gute Kooperation mit dem Partner-Labor im Wolfsburger Klinikum und den Gesundheitsämtern. Letzteren obliegt auch die Ermittlung und Überprüfung der Kontaktketten. Besonders dieses Kontaktpersonenmanagement müsse immer weiter verfeinert werden. Denn, so Kilian: „Es wird immer wieder Fälle geben. Wichtig ist, dass es uns gut gelingt, die Infektionsketten zu durchbrechen.“ Aus VW-Sicht waren die Coronafälle im Emder Werk mit einer hohen Zahl in vorsorgliche Quarantäne geschickter Mitarbeiter die Probe aufs Exempel. Die Anwendung des 100-Punkte-Planes habe sich bewährt, die Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen zudem „wirklich gut funktioniert“. Testergebnis per QR-Code Ein hilfreiches Handwerkszeug ist aus Sicht des Unternehmens auch die Corona-App, die sich mit der VW-App koppeln lasse, um beispielsweise ein Testergebnis über den QR-Code zu übermitteln. Das sei zweifellos praktisch, solle aber nicht das direkte Gespräch mit den Werksärzten ersetzen, stellt Kilian klar. „Besser, wenn man sich in die Augen schaut“ Dass derzeit kaum Dienstreisen und größere Meetings stattfinden können, hält Kilian für nicht so gravierend für das operative Geschäft, weil auch die internen Kommunktionsstränge seit Beginn der Coronapandemie viel stärker vernetzt seien. Der Top-Manager bilanziert: „90 Prozent der Dinge lassen sich über Onlinekanäle regeln. Bei 10 Prozent ist es besser, wenn man sich dabei in die Augen schauen kann.“