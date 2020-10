Freundeskreis Automuseum: Einmal VW, immer VW

In Wolfsburg ruht ein Schatz, der entdeckt werden will. Es geht nicht um Münzen oder Goldbarren – es geht um Erfahrung, Wissen und Leidenschaft für Volkswagen, die Stadt und die Region. Gemeint sind die vielen Rentnerinnen und Rentner und die vielen noch aktiven Mitarbeiter, die über Altersteilzeit-Angebote (gilt inzwischen auch für den Jahrgang 1963) bald über viel Freizeit verfügen. Wie man diese sinnvoll nutzen kann, ist für viele eine Herausforderung. Dabei gibt es eine Anlaufstelle, die nahezu ideal ist für technikaffine Menschen. Von denen gibt es in der Konzernhauptstadt von Volkswagen bekanntlich sehr viele. Die Rede ist vom Freundeskreis der Stiftung Automuseum.

Markenpflege mit Bordmitteln

Die Schatzkammer der Marke in der Dieselstraße gleicht den Standortnachteil inzwischen gekonnt durch einen kreativen Ausstellungsansatz aus. Immer wieder gelang es dem Team um Eberhard Kittler in der Vor-Corona-Zeit spannende Sonderschauen anzubieten. Der Freundeskreis leistet im Hintergrund eine extrem wichtige Arbeit, die sich gar nicht in Geld aufwiegen lässt (wir berichteten mehrfach). Die Marke VW hat ungeheuer viele Fans auf der ganzen Welt. Die glühendsten von ihnen sind nicht selten die Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeiter selbst. Die automobile Geschichte des Unternehmens ist reich. Das Erbe wird allerdings nicht zentral bewahrt. Neben der Stiftung kümmern sich auch die Autostadt und Volkswagen Classic um die Pflege und Präsentation der Fahrzeuge. Am charmantesten, weil weitgehend auf Bordmittel angewiesen, geschieht dies in der Dieselstraße. Der Freundeskreis symbolisiert die lockere und hierarchiefreie Herangehensweise vielleicht am besten. Zu schätzen weiß deren ehrenamtliches Wirken übrigens auch ein einstiger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen. Carl Horst Hahn ist Mitglied bei den Tüftlern.

Ein eingeschworener Haufen - aber offen für Neuzugänge

Auch die Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“ hat dem Freundeskreis jetzt einen Artikel gewidmet. „Neben den hauptamtlichen Beschäftigten sind es die Mitglieder des Freundeskreises Automuseum, die den Laden mit viel Herzblut am Laufenhalten. Allesamt ehemalige VW-Beschäftigte, halten sie die Fahrzeuge in Schuss, bauen Datenbanken auf, unterstützen bei Ausstellungen und sind, ganz nebenbei, einfach ein eingeschworener Haufen. Ein Haufen übrigens, der ausdrücklich auch anderen offen steht“, heißt es darin. Vernetzung ist ein weiteres Mittel, um neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu finden. Unter anderem verweist die Gruppe auch auf Volkswagen Pro Ehrenamt. Diese Abteilung koordiniert die Aktivitäten und Einsätze ehrenamtlich tätiger Volkswagen-Mitarbeiter – beispielsweise auch Einsätze im In- und Ausland über den Senioren-Experten-Service (SES).

Unkompliziert und pragmatisch

Das Mitmachen beim Freundeskreis gestaltet sich so unkompliziert wie pragmatisch. „Die sollen einfach montags ab 9 Uhr herkommen“, betont Karl-Heinz Forytta, 1. Sprecher des Freundeskreises, in dem Artikel in der Mitbestimmen. Montags nämlich hat der Freundeskreise seine „Baustunden“ im Automuseum. Die momentan Aktiven haben alle einen beruflichen Volkswagen-Hintergrund. Das allerdings ist keine Grundvoraussetzung, um dabei zu sein. Willkommen ist jeder, der bereit ist anzupacken bei allem , was im Museum so anfällt.

Weitere Sonderschauen geplant

Mit der großen Sonderschau „Generationswechsel. Der Quantensprung zu den neuen Wassergekühlten.“ haben die VW-Liebhaber ihren Wert für das Automuseum und den Konzern einmal mehr unter Beweis gestellt. Denn ohne den Aufbau des Motorenkabinetts wäre die Ausstellung gar nicht möglich gewesen. Dabei behandelt sie die entscheidende technische Zäsur in der Unternehmensgeschichte, die durchaus mit der heutigen Hinwendung zur Elektromobilität vergleichbar ist. Erlebbar gemacht wurde die Entwicklungsgeschichte der neuen Motoren und Modelle mit Frontantrieb. Die Ausstellungsobjekte – Prototypen, Serienmodelle und Aggregate – zeigten, wie unter den Konzerntöchtern Audi/NSU, Volkswagen und Porsche teils in Konkurrenz, teils gemeinsam Lösungen gefunden, verworfen oder umgesetzt wurden. Die anschließende wunderbare Ausstellung über frühe Nutzfahrzeuge der Bundesrepublik wurde dann bereits von den Corona-Schutzmaßnahmen betroffen. Doch davon lassen sich die Museumsfreunde und Kittler keineswegs entmutigen. Die nächste Ausstellung ist in den Planungen bereits weit fortgeschritten. Dabei wird es dann um das Thema Allrad gehen. Museumsleiter Kittler freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir brauchen Leute, die Ideen nicht nur haben, sie müssen sie auch umsetzen.“ Denn das Ziel sei es immer, Volkswagen als Marke voranzubringen und Besucherinnen und Besucher an der Leidenschaft teilhaben zu lassen. Betriebsratskoordinator Ulf Günther, Mitglied im Kuratorium der Stiftung Automuseum Wolfsburg, ist angetan: „Der Freundeskreis leistet unglaublich wichtige Arbeit für das Haus, ohne diese engagierten Leute wäre das Automuseum kaum in der jetzigen Form zu betreiben.“