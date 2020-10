Klassiker trifft auf Klassiker. In Kooperation mit der Volkswagen Zubehör GmbH hat die Firma Playmobil aus dem fränkischen Zirndorf zwei Volkswagen-Modelle entwickelt: Einen VW-Bulli und einen 1960er Faltdach-Käfer, für den ein Exponat des Automuseum in der Dieselstraße namens Charlotte Pate stand.

Oldtimer statt Elektroautos

Nun könnte man denken, dass Playmobil vielleicht dem Trend folgt und die ersten Volksstromer aus der ID.-Familie von Volkswagen in die Kinderzimmer bringt. Weit gefehlt. Die Elektroautos sind offenbar zu stromlinienförmig und zu austauschbar, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen. Und ganz ehrlich: Welchen Kosenamen sollte man einem solchen auf Effizienz und Klimakompatibilität ausgelegten Fahrzeug auch geben? Wie ganz anders hört sich da die Kombination Käfer und Charlotte an. Das ist schon eher der Märchenstoff für Kinderherzen.

Auch Lego baute Volkswagen nach

Playmobil ist auch nicht das erste Spielzeugunternehmen, das dem Charme der frühen VW-Modelle erlegen ist. Auch von Lego gibt es Klötzchen-Baukästen vom Käfer und vom T1 „Bulli“. Autos, noch dazu besonders bekannte oder besonders exklusive, bieten den Spielzeugherstellern tolle Möglichkeiten, ihr Können zu zeigen. Das geht wie im Falle Lego auch weit über Modelle fürs Kinderzimmer hinaus. So baute Lego Technic ein fahrtüchtiges 1:1-Modell des Supersportwagens Bugatti Chiron nach, um so auch für die entsprechenden Miniatur-Bausätze zu werben.

Automuseum achtete auf die Details

Die beiden Volkswagen-Mobile von Playmobil wurden bereits auf der Nürnberger Spielzeugmesse gezeigt. „Die Veranstaltung war von Seiten Playmobil exklusiv für Fachpublikum und potenzielle Händler organisiert worden. Diese zeigten sich sehr beeindruckt von der detaillierten und sehr am Original orientierten Umsetzung en minature. Hieran ist maßgeblich das Automuseum beteiligt, das in Kooperation mit den Kollegen von Zubehör so gut wie alle Modelle genauestens unter die Lupe nimmt und nötige Änderungen beschreibt. Die beiden neuesten Kreationen aus dem Hause Playmobil lassen eigenes Basteln durch Anschrauben der Räder und des Daches zu. Sie finden jetzt schon ein riesiges positives Echo“, heißt es auf der Homepage des Automuseums. In die Geschäfte und Onlineshops kommen die Modelle Anfang nächsten Jahres. Der T1 Camping Bus wird 49,99 Euro kosten, der Käfer: 39,99 Euro.

Alte Autos für die Kinder von heute

Käfer und T1 sind zweifellos die prägenden Modelle der frühen VW-Markengeschichte, die auch im Retro-Merchandising Maßstäbe setzen. Beide Fahrzeuge symbolisieren die erfolgreiche Wirtschaftsgeschichte der jungen Bundesrepublik und bestimmten den Alltag der meisten Menschen. Dass die Spielzeughersteller ihnen nach wie vor zutrauen, auch Kinder von heute zu begeistern, die ja in einer gänzlich anderen Konsumwelt groß werden, ist schon erstaunlich.

Alles klar für den Familienausflug

„.Zwei deutsche Ikonen versprechen eine erfolgreiche Kooperation mit Kult-Potenzial“, heißt es in der Pressemitteilung von Playmobil. Der „Playmobil-Volkswagen T1 Camping Bus“ kommt voll ausgestattet mit Sitzbereich, Reiseküche, Liegefläche und viel Stauraum.

Der blaue Käfer als Playmobil-Miniatur punktet neben dem Originaldesign und der exakten Verarbeitung mit Dachgepäckträger und viel Zubehör für den nächsten Familienausflug. Charlotte aus dem Wolfsburger Automuseum lässt schön grüßen...