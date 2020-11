Der VW-Dino lebt: Bekenntnis zum Golf 9

Er ist der Dinosaurier unter den deutschen Automobillegenden. Seit 1974 auf dem Markt, immer vorne im Ranking der beliebtesten Autos und weltweit in einer Stückzahl von rund 37 Millionen Exemplaren einer der Top-Seller überhaupt. Doch seit einigen Jahren schwächelt Kompakt-König Golf. Seine Zeit sei im Umfeld des SUV-Wahns abgelaufen, eine neue, die neunte Generation werde es gar nicht mehr geben. Der Dino sterbe aus. Irrtum: Golf 9 ist bereits in Planung.

Brandstätter bekennt sich zum Golf

Die gute Nachricht plauderte VW-Markenchef Ralf Brandstätter eher am Rande im Verlauf der ersten digitalen Belegschaftsinfo aus, die in Coronazeiten die Betriebsversammlung ersetzt. Im Dialog mit der stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo machte Brandstätter den Beschäftigten des derzeit nicht ausgelasteten Stammwerkes Mut. „Ja, es ist ein Golf-Nachfolger vorgesehen“, legte sich der Top-Manager fest. Auch den Nachfolger der aktuellen Tiguan-Generation werde man wohl wieder in Wolfsburg bauen. Damit nicht genug, bescheinigte Brandstätter der Wolfsburger Mannschaft auch viel Erfahrung im Bau von Elektroautos. Schließlich wurde hier jahrelang – genau: der E-Golf gebaut. Mit dem Batteriewerk in Salzgitter und dem E-Komponentenwerk Braunschweig in unmittelbarer Umgebung liege Wolfsburg als Produktionsstandort eines attraktiven E-Modells auf der Hand.

Die Gesamtbedingungen müssen passen

Alles in Butter also für Wolfsburg? Ja, vorausgesetzt Weltwirtschaft, Volkswagen und die gesamte Menschheit erholen sich vom Corona-Trauma und die Menschen sind bald wieder bereit, viel Geld für ein neues Auto auszugeben. Derzeit klappt das ja nur, weil es Prämien vom Staat und den Unternehmen dazugibt, um den Verkauf von Stromern und Hybriden anzufachen.

Wie positioniert VW künftig den Golf?

Spannend wird es, wie Volkswagen den Golf 9 positionieren wird. Der Lebenszyklus eines Modells beträgt durchschnittlich sieben Jahre. Somit käme der nächste Golf 2026 auf den Markt. Der Automarkt wird dann aber ganz anders aussehen als der heutige. Allein die Wolfsburger wollen dann schon millionenfach Elektroautos auf die Straße bringen. Das ist das erklärte Ziel von Konzernchef Herbert Diess. Die Stromer aus der ID.-Familie sollen dann die neuen Zugpferde von Volkswagen sein. Zwar in der Tradition von Käfer und Golf (!), aber eben auch ganz anders. Ebenso ist klar, dass in dieser Konzeption und angesichts der Herausforderungen des Klimawandels die Autos mit Verbrennermotoren aus dem Straßenbild verschwinden sollen. Zudem forciert Diess das Angebot von SUV-Modellen, die allerdings selbst als Hybride kaum als umweltverträglich durchgehen dürften. Wo also bleibt da ein Plätzchen für die vielen Modelle der Golf-Familie? Diese Frage hat Brandstätter noch nicht beantwortet.

Zeiten mit Traumabsatzzahlen sind vorbei

Klar ist, dass der Golf seine Traumabsatzzahlen vergangener Jahre wohl nie mehr erreichen wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Kompaktsegment und da vor allem der Golf eine große und treue Fangemeinde hat – immer noch.

Der Golf – immer noch die klare Nummer 1 in Deutschland

Da reicht der Blick in die Absatzstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes nach neun Monaten. Da ist der Golf mit 101.023 Neuzulassungen die unangefochtene Nummer 1 in Deutschland. Zum Vergleich: Die Nummer 2, der Tiguan, kommt nicht mal auf die Hälfte. Doch der Rückgang um 24,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum versinnbildlicht auch die Gesamtproblematik.

Der Golf steht zwar noch immer für Solidität, eine gute Modellpflege und Erschwinglichkeit. Doch diese Kriterien werden sowohl für den Hersteller als auch für die Kunden offenbar immer uninteressanter. Zudem gibt es jede Menge Mitbewerber, die das auch bieten. Für den Golf 9 wird sich VW also ein ganz neues Alleinstellungsmerkmal einfallen lassen müssen.