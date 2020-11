Wolfsburgs IG Metall legt Termin für Sommerfest 2021 fest

Zuletzt fand das Sommer- und Familienfest 2019 statt. Abends gehört die Bühne auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins den Bands, am Nachmittag kommen Familien auf ihre Kosten.

Wolfsburg. Sie denken an die Zeit nach Corona: Metaller planen die größte „Umsonst und Draußen“-Party der Region.

Das ist doch mal eine mutige und konkrete Ankündigung in trübsinnigen und unsicheren Zeiten. Die IG Metall hat sich trotz derzeit grassierender Corona-Tristesse auf einen Termin für das nächste Sommerfest festgelegt. Es soll am 24. Juli stattfinden und damit wieder vor dem Beginn der Werksferien bei Volkswagen (2. bis 20. August) und den Sommerferien in Niedersachsen.

Der Klassiker unter den XXL-Feten Das Sommerfest der IG Metall ist der Klassiker unter den sommerlichen XXL-Feten in der Region. Zudem ist der Eintritt zum Familienfest und den abendlichen Band-Auftritten kostenlos. Ob es tatsächlich dazu kommt, müssen die nächsten Monate zeigen. Bereits in diesem Jahr war die Party, zu der stets mehr als 20.000 Gäste kommen, der Pandemie zum Opfer gefallen. Antifa-Woche unter neuem Hygiene-Konzept Ebenfalls betroffen von den Corona-Schutzmaßnahmen ist eine andere Traditionsveranstaltung der Metaller. Die am 7. November beginnende Antifa-Woche findet unter den Bedingungen der neuen Corona-Regeln statt. „Trotzdem möchten wir nicht ganz auf unser vielfältiges Programm unter dem Titel Blickwinkel Demokratie verzichten, schließlich brauchen wir die Auseinandersetzung mit der Geschichte, damit wir das Heute verstehen und wir uns die demokratischen Werte langfristig erhalten. Alle Veranstaltungen haben wir dem aktuellen Hygienekonzept der Bundesregierung angepasst“, heißt es auf der Homepage der größten deutschen Verwaltungsstelle. Eröffnet wird die Antifa-Woche am 7. November mit einer stillen Kranzniederlegung zum Gedenken an die im Volkswagen-Werk ausgebeuteten Zwangsarbeiter durch Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs, den Ersten Bevollmächtigten Flavio Benites sowie dessen Stellvertreter Christian Matzedda und Schatzmeister Matthias Disterheft.