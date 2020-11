VW und Co. – IG Metall will Tarif-Boni für Mitglieder

Im Windschatten einer starken Gewerkschaft, die kontinuierlich gute Tarifergebnisse erzielt, kommen auch Nichtmitglieder in den Genuss der Entgelterhöhungen und Nebenleistungen. Das müsste die IG Metall in Wolfsburg nicht besonders stören. Schließlich kann sie nicht nur bei Volkswagen einen sehr guten Organisationsgrad vorweisen. Beim Autobauer erreicht er rund 90 Prozent. Doch das Dauerthema ploppte nun auch hier im Zusammenhang mit den aktuellen Tarifforderungen auf. Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh wird in einem Infoblatt sicherlich nicht von ungefähr mit dieser Aussage zitiert: „Übrigens, Kolleginnen und Kollegen, Ihr wisst, dass tarifvertragliche Leistungen nur für IG Metall-Mitglieder gelten.“

„Es fällt schwer, Nichtmitglieder für die IG Metall zu begeistern“

Auf dem Ordentlichen Gewerkschaftstag in Nürnberg wurde dieses Thema im vergangenen Oktober lebhaft diskutiert. „In der Wahrnehmung vieler Mitglieder wird der grundsätzlich sehr hoch eingeschätzte Wert unserer Tarifverträge wesentlich dadurch geschmälert, dass Arbeitgeber die erkämpfen tariflichen Leistungen uneingeschränkt auch Nichtmitgliedern gewähren. Daher fällt es unseren Funktionären zunehmend schwerer, Nichtmitglieder für die IG Metall zu begeistern und den Mitgliederbestand zu halten. Jegliche Versuche in den vergangenen Jahren in Flächentarifverträgen eine spürbare monetäre Besserstellung für IG Metall-Mitglieder zu regeln, wurden blockiert“, heißt es im Protokoll über die Beschlussvorlagen.

Der Betriebsfrieden könnte in Gefahr geraten

Das Dilemma betrifft vorrangig die Verhandlungen in der Fläche, wo die IG Metall bei Weitem nicht überall so dominant ist wie bei Volkswagen. Gegen die sogenannten Differenzierungsklauseln in Tarifverträgen, die Gewerkschaftsmitglieder bevorzugen könnten, wehren sich die Arbeitgeber aus zwei Gründen. Sie fürchten nicht nur um den Betriebsfrieden, sondern auch um ein Erstarken von Gewerkschaften und Betriebsräten in Gegenden und Branchen, wo dies derzeit nicht der Fall ist.

Die Nebenaspekte werden immer wichtiger

Schon lange bemisst sich der Erfolg von Tarifverhandlungen nicht mehr ausschließlich an Entgelterhöhungen. Ein anschauliches Beispiel sind die Wandlungsoptionen der tariflichen Zusatzvergütung in Freizeit. Die IG Metall hat hier offenbar einen Nerv getroffen. Eine von den Metallern präsentierte Umfrage bei Volkswagen-Beschäftigten ergab, dass rund 85 Prozent der Befragten diese Option für wichtig beziehungsweise sehr wichtig ansieht. Der Druck der Transformation in wichtigen deutschen Industriebranchen wie dem Autobau verstärkt gleichzeitig Überlegungen, großflächigen Jobverlusten durch Um- und Weiterbildung vorzubeugen, Arbeitsmodelle anzupassen und Tarifverhandlungen mit neuen Schwerpunktsetzungen zu führen. Auch den Arbeitgebern kann letztlich nicht daran gelegen sein, die Belegschaften auseinander zu dividieren.

Gewerkschaft will Besserstellung von Mitgliedern durchsetzen

Die Delegierten des Gewerkschaftstages waren sich einig, was künftig passieren sollte. „Daher strebt die IG Metall an, bei allen zukünftigen Tarifabschlüssen – sowohl in der Fläche als auch in betrieblichen Tarifverhandlungen – eine Besserstellung von Mitgliedern durchzusetzen. Ansatzpunkte hierfür könnten z.B. Vorrangregelungen bei betrieblichen Quoten (Altersteilzeit, T-ZUG) oder die Ausgestaltung der zukünftigen tariflichen Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung sein. Der Vorstand wird aufgefordert, seine Aktivitäten zur Ausweitung der rechtlichen Möglichkeiten zu verstärken sowie tarifrechtliche und tarifpolitische Leitlinien hierfür zu erarbeiten, mit dem Ziel, Diferenzierungsklauseln in den nächsten Tarifrunden durchzusetzen“, heißt es in dem Beschlussvorschlag. Mit deutlichen Worten benennt die Gewerkschaft auch jene Arbeitnehmer/innen, die von den Ergebnissen der Verhandlungen profitierten, aber keine Mitglieder seien. Das sei „Trittbrettfahrerei“.

Gilt die Regelung schon im nächsten Jahr?

Die überaus deutliche Ansage gilt nun offenbar bereits für die nächste Tarifrunde im Frühjahr nächsten Jahres. In der Fläche und bei Volkswagen wird zeitgleich verhandelt. Vor allem im Hinblick auf die Wandlungsoption könnten Mitglieder der IG Metall im Endergebnis besser gestellt werden als Nicht-Mitglieder.