VW: Weihnachtsferien beginnen am 21. Dezember

Die Belegschaften des Wolfsburger VW-Stammwerkes können sich auf längere Weihnachtsferien einstellen. Unternehmen und Betriebsrat sind übereingekommen, dass die Produktionsruhe bereits am 21. Dezember beginnt. Letzter Arbeitstag ist also Freitag, der 18. Dezember. Das Wiederanlaufen der Produktion beginnt gestaffelt und ist an den einzelnen Montagelinien unterschiedlich.

Wer arbeiten will, der kann das auch tun

Für die Linien 3 und 4 geht es voraussichtlich direkt nach den Festtagen am 4. Januar weiter. An den Linien 1 und 2 geht es erst am 8. beziehungsweise 15. Januar weiter. Die Arbeitsruhe in der Vorweihnachtswoche ist nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Das heißt: Wer arbeiten will, der kann das machen. Vor allem im Bereich des Umlaufs, also der Nachbearbeitung von Fahrzeugen, besteht Bedarf.

Die ersten Zeitarbeitnehmer müssen wieder gehen

Für die ersten der im Herbst befristet eingestellten Zeitarbeitnehmer der Autovision endet die Entleihe zum Jahresende. Manche Verträge laufen auch erst im März aus. Verlängerungen oder Übernahmen hat das Unternehmen generell ausgeschlossen.

Kurzarbeit bleibt eine Option

Bei Volkswagen befürchtet man, dass die Folgen der Coronapandemie das Geschäft bis weit ins neue Jahr hinein belasten könnten. Unternehmen und Betriebsrat sind sich deshalb weitgehend einig, dass das Instrument der Kurzarbeit ein Option bis Ende Juni 2021 bleiben muss. Es werden allerdings noch immer verschiedene Modelle diskutiert, eine endgültige Festlegung ist noch nicht erfolgt. Zwar wird der erste Impfstoff inzwischen in Großbritannien ausgegeben. Dennoch ist mit einer baldigen Entwarnung und einer Aufhebung der Einschränkungen nicht zu rechnen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemiebekämpfung sind zum einen deutliche Nachfragerückgänge in Deutschland und den anderen Märkten. Zudem sind auch Engpässe bei der Versorgung der produzierenden Werke nicht auszuschließen.

Infoveranstaltung für die TE-Mitarbeiter

Das Stammwerk hat unter dem Lockdown im Frühjahr schwer gelitten. Dadurch verschlechterte sich die ohnehin nicht befriedigende Auslastungs zusätzlich. In den jetzt noch verbleibenden Tagen bis zum Beginn der vorgezogenen Ferien hofft man, zumindest die symbolisch wichtige Zahl von 500.000 produzierten Fahrzeugen zu schaffen. Insgesamt herrscht ein Klima der Unsicherheit am Stammsitz. Das gilt auch für die Beschäftigten der TE. Sie wurden am Mittwoch von Betriebsrat und Management über die Lage informiert. Entwicklungsvorstand Frank Welsch, Betriebsratschef Bernd Osterloh und Betriebsrat Gerardo Scarpino legten nochmals dar, dass 80 Prozent der Entwicklungsarbeiten in Wolfsburg erledigt würden. Mittelfristig sei ausreichend Arbeit vorhanden.