VW-Betriebsratsspitze beantwortet Fragen live vor der Kamera

Es sei ein intensiver Austausch mit einer großartigen Beteiligung gewesen: In einer anderthalbstündigen Livesendung haben die VW-Betriebsratsspitze und die Vertrauenskörperleitung von Volkswagen am Freitag Fragen beantwortet, die die Beschäftigten an den deutschen Standorten beschäftigen, wie der Betriebsrat mitteilt. Schwerpunkte seien der Halbleiter-Mangel und die Kurzarbeit gewesen. Die Beschäftigten hätten zudem viele weitere Themen eingebracht. Die Sendung wurde live aus dem neuen TV-Studio im Werk Wolfsburg ausgestrahlt.

Die große Beteiligung zeige, wie sehr die aktuelle Situation die Mitarbeiter umtreibe

Das Format gibt es schon lange, es läuft viermal im Jahr. „Aber so viele Fragen, so einen intensiven Austausch kennen wir eigentlich nur von unseren BR-Dialogen, die wir über das ganze Jahr in allen Bereichen des Werkes anbieten“, sagt Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Die große aktive Beteiligung zeige, wie sehr die aktuelle Situation und auch der Blick in die Zukunft die Kolleginnen und Kollegen umtreibe. Neben Daniela Cavallo standen vor der Kamera: der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Gerardo Scarpino, der Wolfsburger Betriebsratskoordinator Jürgen Hildebrandt (zuständig unter anderem für die Golf-Fertigung und Mitglied der Taskforce-Verkehr) und der Wolfsburger Vertrauenskörperleiter Florian Hirsch.

Hätte das Management dem Halbleiter Mangel vorbeugen können?

Im ersten Teil der Sendung sei es um die Halbleiter-Krise gegangen. Wie kommt es zu dem Mangel? Wie ist der weltweite Bedarf auch in anderen Branchen? Hätte das Management dem Mangel vorbeugen können? Und nicht zuletzt: Was machen Halbleiter überhaupt? Betriebsrat Jürgen Hildebrandt habe als Beispiel ein Türsteuergerät mit ins Studio gebracht und seine Funktion erklärt. Auch diese Steuergeräte laufen nur mit Halbleiter-Chips. Fehlt eines, kann ein Auto nicht fertiggestellt werden. Vor und während der Livesendung konnten die Beschäftigten Fragen ins TV-Studio geben. Ihre Themen hätten von Kurzarbeit und der Zukunft der mobilen Arbeit über die Stimmung in der Belegschaft und ein Leasing-Modell für Job-Räder bis zur Altersteilzeit und der Verlässlichkeit der Urlaubsplanung gereicht.

VW-Beschäftigte können die Aufzeichnung der Sendung weiterhin anschauen. Sie ist im Intranet und über die 360-Grad-Volkswagen-App jeweils über die Auftritte des Gesamt- und Konzernbetriebsrats abrufbar.

red

