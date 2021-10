VW-Betriebsrat lädt zur Krisen-Versammlung ein

Nach fast zwei Jahren Verschiebung wegen der Pandemie findet bald wieder eine reguläre Betriebsversammlung im VW-Stammwerk statt. Am Donnerstag, 4. November, soll es wieder eine Betriebsversammlung im Werk Wolfsburg geben, wie der Betriebsrat mitteilte. Dann soll die Belegschaft erfahren, wie es trotz Corona und Chipmangel weitergehen soll.

Ort und Ablauf stehen noch nicht fest

Start ist wie gewohnt um 9.30 Uhr. Details zu Ort und Ablauf stehen noch nicht fest - aber klar ist: Alle, die live dabei sein wollen, werden das Ereignis auf dem Werksgelände verfolgen können, verspricht der Betriebsrat. Zuletzt hatte es vor fast zwei Jahren, im Dezember 2019, eine Betriebsversammlung im Stammwerk gegeben. Seitdem ist sehr viel passiert. Neben den schwer wiegenden Folgen von Corona und Chipmangel steht mittlerweile auch die Neuausrichtung des Stammwerkes im Rahmen der Elektrostrategie auf dem Programm. Zudem folgte auf den Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh, der ins Management wechselt, Daniela Cavallo. Für sie ist es der erste Live-Auftritt vor der Belegschaft.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Vorstand soll Rede und Antwort stehen

„Seither musste das wichtige betriebsinterne Ereignis wegen der Corona-Pandemie mehrmals auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Stattdessen bot die Belegschaftsvertretung Alternativen an wie die Digitale Belegschaftsinfo, Live-Webcasts und dezentrale Kommunikations-Formate. Nun informiert der Betriebsrat am 4. November wieder die Belegschaft. Kurzarbeit, Halbleiter-Krise, Transformation - Themen gibt es genug. Und natürlich ist wie immer auch der Vorstand eingeladen, Bericht für das Unternehmen zu erstatten“, heißt es in der Info des Betriebsrates.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de