Die VW-Wunderwaffe gegen den Dauerzoff

Volkswagen-Chef zu sein, das war anfangs eine Lebensaufgabe. Heinrich Nordhoff, Generaldirektor, Patriarch und Legende in einer Person, prägte die ersten 20 Jahre des Unternehmens. Heute ist die Verweildauer der VW-Markenchefs deutlich geringer. Das liegt auch daran, dass die Chefs der Kernmarke VW nicht mehr automatisch Vorstandsvorsitzende des riesigen Konzerns sind und sein können. Was noch unter Martin Winterkorn klappte, stieß spätestens mit dem Amtsantritt von Herbert Diess als Konzernlenker im Frühjahr 2018 an natürliche Grenzen. Zu komplex ist der Konzern, zu groß ist auch die Volumenmarke VW, um nebenbei mitgemanagt zu werden. Und wenn die Chemie mit dem Betriebsrat nicht stimmt, dann kann das Tagesgeschäft zum Kleinkrieg ausarten. Ein Kind der Region soll hier künftig in diplomatischer Mission tätig werden.

Der Konzernchef ließ schnell die Finger von der Kernmarke

Diess hat relativ schnell gemerkt, dass es nicht ratsam ist, sich zu verzetteln. Schon 2018 überließ er dem gebürtigen Braunschweiger Ralf Brandstätter die operative Leitung der Marke. Im Big Business wird diese Funktion mit Chief Operating Officer (COO) umschrieben. Im Vorjahr wurde Brandstätter dann Chief Exekutive Officer (CEO) und damit tatsächlich Chef von VW. Erfolgreich war er vor allem bei der Sanierung der beiden großen südamerikanischen Märkte Brasilien und Argentinien. In knapp anderthalb Jahren als Markenverantwortlicher blieb das Wolfsburger Stammwerk eine große Baustelle, die durch Corona und den Chipmangel viel zu oft lahmgelegt wurde. Brandstätter gelang es aber dennoch, eine gedeihliche Arbeitsbeziehung mit dem Betriebsrat aufrecht zu erhalten.

Das Wolfsburger Auslastungsproblem konnte Brandstätter nicht lösen

Einiges ist aber liegengeblieben. Vor allem die Auslastung des Wolfsburger Werkes bleibt ein großes Problem. Am Mittwoch gab es dazu eine wenig erfreuliche Aussage von Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian. „Insbesondere in Wolfsburg, gehen wir im Jahr 2022 nur von einer leichten Erhöhung der Produktionszahlen gegenüber dem laufenden – von Schließtagen und Kurzarbeit geprägten – Jahr aus. Gerade für das erste Quartal, in dem die Halbleiter-Versorgungslage weiterhin sehr volatil sein wird, sehen wir etwa in Wolfsburg die Notwendigkeit, über die bislang geplanten und bewährten Vorgehensweisen hinaus kurzfristig mit der Arbeitnehmervertretung weitere Maßnahmen zu diskutieren. Fest steht: Auch die bisherigen Fahrweisen der jüngeren Vergangenheit lassen sich aktuell nicht mehr darstellen.“ Im Klartext könnte das eine Reduzierung vom Drei- auf den Zweischichtbetrieb bedeuten.

Kilian redete jetzt Klartext: Die Wahrheit tut weh

Dass Kilian als Überbringer der schlechten Nachricht auftritt, ist kein Zufall. Sein bis 2023 laufender Vertrag wurde am Donnerstag vorzeitig verlängert. Der aus dem Landkreis Helmstedt stammende gelernte Journalist und ehemalige Sprecher von Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh gilt als fähiger Moderator und Strippenzieher mit guten Beziehungen auch zum Salzburger Porsche-Clan. Er ist derzeit im Vorstand für den Personalbereich und den Truck&Bus-Bereich zuständig. Künftig soll er noch stärker als bisher schon die Beziehungen zwischen Management und VW-Betriebsrat als eine Art Chef-Diplomat geschmeidiger gestalten und Konflikte im Vorfeld und vor allem intern entschärfen. Gelegenheiten, diese besondere Gabe anzuwenden, dürfte er trotz der milliardenschweren Investitionen in die Werke noch reichlich bekommen. Denn schon bald muss Kilian den Beschäftigten in Wolfsburg vielleicht schon erklären, was er genau mit „weitere Maßnahmen“ meint und wie sich das auf der Gehaltsabrechnung bemerkbar machen wird.

