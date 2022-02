Carsten Müller fordert Folgen für das VW-Werk in Kaluga

Braunschweig. Der CDU-Bundestagsabgeordnete will nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine harte und entschiedene Sanktionen – mit Folgen fürs VW-Werk in Russland.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete für Braunschweig, Carsten Müller, hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Konsequenzen gefordert, auch für das Volkswagen-Werk im russischen Kaluga. „Mit dem heutigen Angriff Russlands auf die Ukraine wurde auf eklatante Weise Völkerrecht gebrochen. Diese russische Aggression ist auch ein Angriff auf Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa. Schärfste Sanktionen gegen die Verantwortlichen in Russland sind umgehend und umfassen in Kraft zu setzen“, teilt er via Pressemitteilung mit.

Er habe den Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Herbert Diess, sowie die beiden im Aufsichtsrat des Unternehmens vertretenden Mitglieder des Landes Niedersachsen, Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, am Donnerstag aufgefordert, das Engagement der Volkswagen AG in Russland unter dem Eindruck der russischen Aggression neu zu bewerten. „Dieser Bruch des Völkerrechts durch Russland muss zwingend Folgen für das Tochterunternehmen Volkswagen Group Rus mit dem VW-Werk in Kaluga haben.“

Müller: „Ein ‘weiter so’ mit Russland ist nicht mehr möglich“

Der russische Überfall auf die Ukraine verlange nach schärfsten Sanktionen der westlichen Staatengemeinschaft. Jedes Engagement in Russland sei zu prüfen, denn mit dem heutigen, erneuten Bruch des Völkerrechts durch Russland sei der Punkt erreicht, an dem harte und entschiedene Sanktionen in allen Bereichen durchzusetzen seien, so Müller. „Diese Sanktionen müssen entschlossen durchgesetzt werden, auch wenn sie Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. Ein ‚weiter so‘ mit Russland ist für die europäische Staatengemeinschaft an diesem schwarzen Tag nicht mehr möglich.“

Müller weiter: „Heute ist ein furchtbarer Tag für die Menschen in der Ukraine. Ihnen gilt meine volle Solidarität. Der Angriff auf sie ist auch ein Angriff auf Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa. Russland hat sich selbst vollständig isoliert und ist allein verantwortlich für diesen Angriffskrieg, die Opfer und alle seine Folgen. Russland ist aufgefordert, den Angriff unverzüglich einzustellen und seine Truppen bedingungslos zurückzuziehen.“

red

