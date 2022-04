Wolfsburgs Metaller sagen ihr Sommerfest erneut ab

Wolfsburg. Zum dritten Mal in Folge fällt Wolfsburgs größte Umsonst & Draußen-Party aus. Corona-Nachwehen behinderten Vorbereitung.

Sommerfest der IG Metall mit der Blues-Brothers-Coverband America Show aus Berlin. In diesem Jahr findet kein Sommerfest statt.

Zum dritten Mal in Folge fällt das Sommerfest der IG Metall aus. „Wir haben uns leider gegen das Sommerfest entscheiden müssen. Der Vergabeprozess der einzelnen Posten und Aufgaben war bereits im Vorfeld schwierig, zudem mussten wir uns rechtzeitig entscheiden“, sagte Christian Matzedda aus der Geschäftsführung der Verwaltungsstelle auf Anfrage der Wolfsburger Nachrichten.

In den beiden Vorjahren war Wolfsburgs größte Umsonst & Draußen-Party wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Im Vorjahr hatte Deutschlands mitgliederstärkste Metaller-Geschäftsstelle zumindest noch ein Festangebot für die Mitglieder zum 75. Geburtstag rund ums Gewerkschaftshaus ausgerichtet.

Wolfsburger IG Metall verliert Stammplatz im Kalender

Das Sommerfest war über Jahrzehnte eine Institution im Wolfsburger Festkalender. Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins am Schloss tummelten sich vor Beginn der Werksferien über den Tag verteilt stets bis zu 20.000 Besucher, um das Familienprogramm am Nachmittag und die Musikshows am Abend zu genießen.

Das Fest drückte die tiefe Verbundenheit zwischen Wolfsburg, der IG Metall und Volkswagen aus. Erstmals musste es kurzfristig im Sommer 2015 wegen eines Orkans abgesagt werden. Im Jahr darauf wurde zum 70. Geburtstag der IG Metall Wolfsburg mächtig nachgefeiert. Aber 2018 – aus Anlass der 80-Jahr-Feiern der Stadt – musste das Fest dann wegen Terminüberschneidungen erneut abgesagt werden.

Im Jahr drauf gab es mit dem Auftritt von Max Giesinger noch einmal eine rauschende Neuauflage. Doch danach machte Corona dem Veranstalter zweimal einen dicken Strich durch die Rechnung. Da der organisatorische Aufwand sehr hoch ist und die Coronalage bis ins Frühjahr hinein diffus blieb, entschied sich die Geschäftsführung jetzt zur rechtzeitigen Absage des Festes.

