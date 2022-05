VW startet Werktouren – jetzt auch ganz „Intensiv“

Nach zwei Jahren sind Werktouren in Wolfsburg ab sofort wieder möglich. Aufgrund der Corona-Auflagen hatte das Unternehmen die Führungen in Wolfsburg vorübergehend ausgesetzt – doch ab sofort können alle Gäste die Produktion der Wolfsburger Modelle wieder aus nächster Nähe erleben. Angefangen vom Presswerk mit der Straße 500, einer der größten Pressenstraßen im Konzern, über den Karosseriebau geht es in die Lackiererei und schließlich in die Montage zur sogenannten Hochzeit.

„Endlich wieder Gäste in unseren Hallen“

Werkleiter Rainer Fessel nahm mit dem gesamten Werkmanagement direkt an einer Tour teil und kommentierte hinterher in einer Mitteilung von Volkswagen: „Ich freue mich, endlich wieder Gäste und größere Gruppen aus der ganzen Welt in unseren Produktionshallen anzutreffen. Denn hier bei uns kann man den gesamten Fertigungsprozess erkunden. Das ist ein echtes Erlebnis für die ganze Familie.“ Giuseppe Lazzara, Leiter der Guest Relations, wird so zitiert: „Endlich geht es wieder los. Zwischenzeitlich war es ausschließlich nur virtuell möglich, sich die Produktion anzusehen“, beschreibt Lazzara die Situation im vergangenen Jahr. „Wir haben ein super positives Feedback auf unsere virtuelle Werktour bekommen, welche auch weiterhin Bestand haben wird. Doch die zahlreichen Anfragen zeigen auch, dass sich sowohl unsere Kunden als auch unsere Kolleginnen und Kollegen danach sehnen, endlich wieder live vor Ort zu sein. Sie wollen erleben, wie ihr Fahrzeug entsteht und sie freuen sich auf spannende Themen wie Digitalisierung und Elektromobilität.“

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch virtuell kann man täglich dabei sein

Während der vergangenen zwei Jahre hat das Team der Guest Relations an verschiedenen Projekten gearbeitet, um an Volkswagen Interessierten Alternativen anzubieten, sich weiterhin die Produktion anzusehen. Dabei ist unter anderem das Format „Faszination Produktion“ für die Fahrzeugabholer im Themenkino der Autostadt entstanden. Auch von zu Hause aus können Gäste täglich an virtuellen Werktouren teilnehmen, die von Mitarbeitenden der Guest Relations moderiert werden.

Die Werktour „Intensiv“ kostet 10 Euro

Weitere Informationen: Reservierung sind per E-Mail an werktour@volkswagen.de möglich. Die Werktour „Intensiv“ ist kostenpflichtig (10 Euro für Erwachsene und 5 Euro ermäßigt) und dauert 60 bis 90 Minuten. Start und Ende der Werktour „Intensiv“ ist am Tor 17. Einzelbuchungen können für dienstags um 14.15 Uhr und donnerstags um 10.15 Uhr angenommen werden. Gruppenbuchungen sind an Produktionstagen von Montag bis Freitag möglich.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de