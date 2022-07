Luftgekühlte VW-Highlights in Hessisch Oldendorf

In den engen Gassen der Altstadt von Hessisch Oldendorf standen die historischen Volkswagen eng an eng.

In der Luft liegt der Duft von Benzin. Das klassische Rasseln, Knattern und Bollern von luftgekühlten Vierzylinder-Motoren bestimmte die Geräuschkulisse im ansonsten beschaulichen Hessisch Oldendorf. Mehr als 800 klassische Volkswagen aus rund 30 Nationen und Zehntausende Besucher kamen zum inzwischen achten wie internationalen Veteranentreffen an die Weser.

„HO22“ genügt und jeder in der weltweiten „VW-Szene“ weiß, was gemeint ist. Mittendrin – traditionell auf dem zentralen Kirchplatz – der Stand der Autostadt und das Team des Automuseums an der Dieselstraße. „HO22 ist ein Event, das prädestiniert dafür ist, internationale Freundschaften zu knüpfen“, sagte Tarik Oenelcon, Bürgermeister der Stadt Hessisch Oldendorf in seinem Grußwort und verwies damit auf die Vielzahl der internationalen Teilnehmer, zum Beispiel aus den USA, Polen, der Schweiz und aus dem hohen Norden Skandinaviens, die sich alle zusammen mit ihren historischen Volkswagen auf die weite Anreise begeben haben.

Ein Dank geht an Familie Grundmann

„Unser besonderer Dank geht dabei an die Familie Grundmann, ohne die das Treffen in dieser Form nicht möglich und denkbar wäre“, so Oenelcin weiter. Eine Ikone in der Szene ist Familie Grundmann schon lange. Traugott Grundmann ist alter Jagdflieger, unter anderem auf Jets wie der F4 Phantom. Während seiner Dienstzeit in den USA begann er, alte Volkswagen zu sammeln. Zusammen mit seinem Sohn Christian ist er eine treibende Kraft hinter dem alle vier Jahre stattfindenden Veteranen-Treffen.

Traugott Grundmann weiß, dass das normale Leben in der Innenstadt im Prinzip für vier Tage zum Erliegen kommt, denn an jeder Ecke tummeln sich Käfer und Bullis. „Wir können uns nur herzlich bedanken, dass das Veteranentreffen so unglaublich gut angenommen wird“, dankte Grundmann seinen Mitbürgern und

Ein besonderes Highlight: 20 VW-Schwimmwagen absolvierten einen Teil der Strecke auf der Weser. Foto: Alexander Voigt

betonte: „Es ist der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Landkreis, dem Ordnungs- und Gesundheitsamt, der Stadtverwaltung, der Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr zu verdanken, dass dieses Treffen überhaupt stattfinden kann.“

Volkswagen können auch schwimmen

Und dieser Teamgeist, insbesondere nach der corona-bedingten Verschiebung um ein Jahr, war mit den Händen zu greifen. Alle Teilnehmer genossen sichtlich bei bestem Sommerwetter die Rückkehr der „HO“-Tradition nach den Pandemie-Jahren. Ein Highlight des Wochenendes war für viele Besucher die Ausfahrt von mehr als 20 Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen. Sie absolvierten sprichwörtlich eine Stadt-Land-Fluss-Strecke: In einem Rundkurs führte sie ihre Route von Hessisch Oldendorf über Hameln, durch die Weser zurück zum Zentrum des Veteranentreffens. Am Fähranleger im Ortsteil Großenwieden herrschte bei ihrer Ankunft Volksfeststimmung.

Am Nachmittag sammelten sich wieder alle Teilnehmer gemeinsam mit ihren Klassikern in den engen Straßen der kompakten Altstadt. Auf der Langen Straße stehen „Brezel“- und „Ovali“-Käfer dicht an dicht. So ein Straßenbild hat es noch nicht einmal in den 1950er oder 60er Jahren gegeben. Die Autostadt

Ein ganz besonderer Käfer: Dieser Prototyp aus dem Jahr 1936 wurde in der Kirche in Hessisch Oldendorf ausgestellt. Foto: Alexander Voigt

brachte neben seltenen Prototypen des späteren Käfer aus den Jahren 1936 und 1938 auch den „Volkswagen 1 Million“ aus der Sammlung des Zeithauses mit nach Hessisch Oldendorf. Als absolutes Unikat wurde der Jubilar am 5. August 1955 goldfarben lackiert, erhielt Brokatstoffe im Innenraum sowie weiße Gummiprofile und mit Strasssteinen geschmückte Chrom-Anbauteile.

Acht Herbie-Käfer im Einsatz

Am Stand auf dem Kirchplatz konnten sich die Besucher zudem über das diesjährige Sommerprogramm des Themenparks am Mittellandkanal informieren. Der Stand des Wolfsburger Automuseums wurde von insgesamt acht Herbie-Käfern umrahmt – alle Filmstars aus den berühmten Filmen der 1960er Jahre. Die Leinwand-Helden ein Jahrzehnt zuvor fuhren gerne ein Hebmüller-Cabriolet. Rund 20 Exemplare dieses wohl schönsten Käfers aller Zeiten standen nebeneinander auf der anderen Seite des Kirchplatzes und präsentierten ihren wunderschönen Cabrio-„Rücken“. Im Gotteshaus selbst – der Pastor ist natürlich auch Käfer-Fan – in einer ikonenhaften Inszenierung: der einzige noch existierende „Typ 30“, die Nummer 26 von 30 im Jahr 1936 gebauten Ur-Käfer-Prototypen, der gerade von Familie Grundmann rekonstruiert wird, nachdem zumindest seine Bodenplatte die Zeiten überdauert hat.

Eine Wiederholung des Treffens in vier Jahren scheint eine ausgemachte Sache zu sein. In den Kalendern der Fan-Szene der luftgekühlten Volkswagen dürfte der Juni 2026 bereits für „HO26“ geblockt sein.

