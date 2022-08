Wolfsburg. Die Volkswagen Group of America baut eine eigene Lieferkette auf und arbeitet mit Redwood Materials zusammen. Das Ziel dahinter ist klar.

Foto: volkswagen group of america

Volkswagen in den USA arbeitet mit einem Batterie-Recycler zusammen.

Volkswagen VW baut in den USA auf recycelte Batterien

Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit in der E-Mobilität: Die Volkswagen Group of America arbeitet künftig mit der Firma Redwood Materials zusammen, um eine Lieferkette für das Recycling von Batterien aus Elektroautos aufzubauen. Das Ziel ist klar: mehr Wachstum auf dem nordamerikanischen Markt für die E-Flotte des Wolfsburger Konzerns.

„Voll in die Elektrifizierung zu gehen bedeutet für Volkswagen, nachhaltige Lösungen auf Schritt und Tritt voranzutreiben“, sagte Scott Keogh, Präsident von Volkswagen Group of America. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unserem Ziel näher zu kommen, den Kreislauf für eine Kreislaufwirtschaft für Elektrofahrzeuge zu schließen und den amerikanischen Verbrauchern einen weiteren Grund zu geben, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen.“

25 neue E-Autos will VW in den USA einführen

Da die Marken des Konzerns planen, bis 2030 mehr als 25 neue elektrische Fahrzeuge für amerikanische Verbraucher einzuführen, soll jetzt mit dem Aufbau von Batterierecycling-Kapazitäten begonnen werden. Redwood Materials werde direkt mit Händlern und den VW-Werken zusammenarbeiten, um Altbatterien zu identifizieren, sie dann sicher zu verpacken und abzu- transportieren.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der VW-Welt:

Jedes Jahr recycelt Redwood bereits mehr als 6 GWh Lithium-Ionen-Batterien, was 60.000 EV-Batterien entspricht. Die Experten extrahieren Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Nickel und Lithium aus den Altbatterien, veredeln und verarbeiten sie zu kritischen Batteriekomponenten, Anodenkupferfolie und Kathode, bevor diese Produkte an die inländischen Batteriehersteller zurückgeliefert werden.

Der ökologische Fußabdruck soll verbessert werden

„Redwood und die Volkswagen Group of America teilen die Vision, eine heimische, zirkuläre Lieferkette für Batterien zu schaffen, die dazu beitragen wird, den ökologischen Fußabdruck von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern, Kosten zu senken und wiederum den Zugang und die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu verbessern“, sagt JB Straubel, Gründer und CEO von Redwood Materials.

Die Volkswagen Group of America strebt an, bis 2030 55 Prozents ihres US-Umsatzes vollelektrisch zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die nordamerikanische Region in ein Elektro-Kraftzentrum verwandelt werden.

red

