VW-Chef Blume: Zeigt er Flagge für den VfL Wolfsburg?

Betritt er heute mit einem grün-weißen VfL-Schal das Podium in Halle 11? Der bekennende Fußball-Fan Oliver Blum ist am Mittwoch erstmals als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns Gast der Betriebsversammlung im Wolfsburger Stammwerk. Doch die Schal-Frage ist für Blume gar nicht so leicht zu entscheiden. Für den Top-Manager aus Braunschweig ist der dortige Zweitligist Eintracht eine Herzensangelegenheit. In der Bundesliga gehören seine Sympathien dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig.

Cavallo diskutiert mit Niko Kovac und Alexandra Popp

Auf der Versammlung geht es zwar vorrangig um ernste Zukunftsfragen. Aber das Unterhaltungsprogramm kommt auch nicht zu kurz. Und dabei spielt auch Fußball eine große Rolle. Denn zu Gast sind der zurzeit stark geforderte VfL-Chefcoach Niko Kovac und Stürmerin Alexandra Popp von den super erfolgreichen Fußballerinnen des VfL. Sie werden mit der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo über die „vergangene EM und die derzeitigen Herausforderungen“ im Fußball sprechen, wie es in der Ankündigung des Betriebsrates heißt. Cavallo ist Mitglied des Aufsichtsrates der VfL Fußball GmbH, einer Tochter von Volkswagen. Bezüglich der Leistungen der Männermannschaft fällt das Fazit der noch jungen Saison eher durchwachsen aus. Das wiederum gilt auch für den Output des Wolfsburger Stammwerkes. Die Belegschaft wird mit Spannung auf die Worte von Blume und Cavallo warten. Denn von der einstigen Dynamik des Standortes ist derzeit nur wenig zu verspüren. Lagebericht und Ausblick von Betriebsrat und Vorstand könnten zumindest für Klarheit sorgen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.

Blumes Vater leitete einen Supermarkt in Wolfsburg

Blume kennt die Sorgen und Nöte der Menschen in der Region, der er selbst entstammt. „Ich hatte eine tolle Jugend- und Schulzeit in normalen Verhältnissen. Mein Fußball-Team war mir wichtig. Mein Vater leitete einen Supermarkt, lange Zeit hier in Wolfsburg. Meine Mutter arbeitete in einer Bank. All das hat mich geprägt. Für mich zählt, jedem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, unabhängig davon, wer er ist und was er macht. Das konstruktive Miteinander und der gegenseitige Respekt haben eine hohe Bedeutung – das gilt für das Zusammenleben in der Familie ebenso wie für das Zusammenarbeiten im Unternehmen“, schrieb Blume kurz nach Amtsantritt auf der Homepage des Konzerns. Der neue Konzernlenker gilt als umgänglich und verlässlich – gerade auch im Verhältnis zum Betriebsrat. Öffentliche Auseinandersetzungen wird man künftig wohl nicht mehr erleben.

Das Stammwerk ist eine Dauerbaustelle

Allerdings werden die Bewährungsproben für die neuen Duz-Freunde nicht lange auf sich warten lassen. Gerade Wolfsburg ist eine Dauerbaustelle. Das Produktionsvolumen ist zu gering und die Aussicht auf eine schnelle Änderung gering. Vor allem der Mangel an Halbleitern behindert den so wichtigen Jahresendspurt. Blume vertraut allerdings auf die Kompetenzen und das Durchhaltevermögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der Homepage bekräftigte er: „Der Volkswagen-Konzern kann eine große Kraft entwickeln. Unsere Industrie erlebt die größte Transformation ihrer Geschichte. In den nächsten fünf Jahren wird sich mehr ändern als in den vergangenen 50 Jahren. Diese Transformation erzeugt eine hohe Dynamik. Gleichzeitig erfordert eine Transformation auch Stabilität. Hier müssen wir den richtigen Rhythmus finden. Eine klare Strategie, diese konsequent umsetzen und zu geeigneten Zeitpunkten den Kurs überprüfen.“

Das Tragen von Masken ist freiwillig

Letzteres gilt übrigens sicherlich auch für den VfL Wolfsburg. Diese Botschaft wird Fußball-Fan Blume Chefcoach Kovac sicherlich mit auf den Weg geben. Zum Rahmenprogramm: Mit Infoständen in der Halle präsentieren sich die Audi BKK, die Grizzlys Wolfsburg, die IG Metall und Vertrauenskörperleitung, Innovationsfonds II, Verkauf an Werksangehörige, VfL Wolfsburg sowie die Volkswagen Bank. Wie schon bei der vorigen Betriebsversammlung wird es wieder eine Übertragung auf die Mittelstraße geben. Wie immer gilt: Auch die Betriebsrestaurants im Werk und in den Außenstandorten sind während der Betriebsversammlung geschlossen. Die Versorgung der Belegschaft übernimmt die Service Factory während der Versammlung an den üblichen Stellen in der Halle, im SB-Shop der Ladestraße sowie mittels zweier Foodwagen auf der Mittelstraße. In Bezug auf die Einhaltung von Abständen und das freiwillige Tragen von Masken in Halle 11 appellieren Gesundheitswesen und Betriebsrat „an das Verantwortungsbewusstsein und die Achtsamkeit jedes Einzelnen“.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de