Golf-Fertigung in Wolfsburg Engpässe: Diese Spätschichten bei VW in Wolfsburg fallen aus

In der Golf-Fertigung im Wolfsburger VW-Werk entfällt zwischen dem 3. und 14. Oktober die Spätschicht der Montagelinie 2. Das gilt auch für angrenzende Bereiche wie zum Beispiel dem Karosseriebau oder der Lackiererei. Grund für den zweiwöchigen Ausfall sind „kurzfristige Versorgungsengpässe“.

Die Frühschicht der Montagelinie bleibe unverändert bestehen, heißt es von Volkswagen. Auf freiwilliger Basis könnten die Beschäftigten der Spätschicht auf der Montagelinie 2 in der Frühschicht unterstützen – oder auf der Montagelinie 3 in Früh- und Spätschicht sowie bei der Tiguan-Fertigung auf der Montagelinie 4 in Früh-, Spät- und Nachtschicht arbeiten.

Volkswagen: Sondertermine für Komponente und Kunststofftechnik

Anders als in der Golf-Fertigung werden in der Komponente wie auch in der Kunststofftechnik wiederum Sonderschichten gefahren. Am Samstag, 8. Oktober, gibt es eine zusätzliche Frühschicht – am Sonntag, 9. Oktober, eine zusätzliche Nachtschicht. Im Laufe des Oktobers folgen weitere Zusatztermine in der Kunststofftechnik. „Grund für die Sonderschichten ist die Sicherung der Kundenbedarfe während Umbaumaßnahmen.“

