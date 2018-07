55 Fiat 500 Modelle campieren auf der Glockenheide

Wer am Samstagnachmittag in Meine auf dem Marktplatz unterwegs war, der hat sicherlich nicht schlecht gestaunt. Dort hatten eingefleischte Fiat 500-Liebhaber ihre kugelig anmutenden Fahrzeuge in allen Farben und Ausführungen abgestellt, um während ihrer Pause Eis zu essen. Der Gifhorner Fiat 500...